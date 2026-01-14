22 मिनट में 9 आतंकी शिविर खत्म और 88 घंटे के भीतर पाकिस्तान को संघर्षविराम पर किया विवश, द्विवेदी ने कहा-‘ऑपरेशन सिंदूर’ अब भी जारी

Highlights 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यह स्पष्ट निर्णय किया गया था। 88 घंटे के भीतर हमारी कार्रवाई ने पाकिस्तान को संघर्षविराम के लिए विवश कर दिया। सच्चाई को रेखांकित करते है कि जो राष्ट्र तैयार रहते है वही सफल होते हैं।

जयपुरः भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अब भी जारी है और दुश्मन की हर कदम पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जनरल द्विवेदी यहां दक्षिण पश्चिम कमान में अलंकरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान देश की सेना, नौसेना और वायु सेना ने मिलकर सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के नौ आतंकवादी शिविरों को ‘सटीकता’ से निशाना बनाया। सेना प्रमुख ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर’ अब भी जारी है और दुश्मन के हर कदम पर हमने कड़ी नजर रखी हुई है।”

उन्होंने कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद यह स्पष्ट निर्णय किया गया था कि भारत ‘निर्णायक कदम’ उठाएगा। जनरल द्विवेदी ने कहा, “ऑपरेशन सिंदूर’ इसी संकल्प का परिणाम था।” उन्होंने कहा, “88 घंटे के भीतर हमारी कार्रवाई ने पाकिस्तान को संघर्षविराम के लिए विवश कर दिया।

यह राष्ट्रीय संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों के प्रति भारतीय सेना की निर्णायक क्षमताओं का स्पष्ट संकेत था।” सेना प्रमुख ने यह भी कहा, “पिछले वर्ष दुनियाभर में सशस्त्र संघर्षो की संख्या और तीव्रता में तेजी से वृद्धि हुई है। यह वैश्विक बदलाव एक सरल सच्चाई को रेखांकित करते है कि जो राष्ट्र तैयार रहते है वही सफल होते हैं।”

