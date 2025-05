ऑपरेशन सिंदूरः भारतीय सशस्त्र बल पर देश को नाज, अमित शाह ने कहा-नीति और न्याय पर देश अटूट

Highlights एजेंसी केंद्र की स्थापना 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद की गई थी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की नई नीति और न्याय के लिए देश की अटूट प्रतिज्ञा है। भविष्य की कार्रवाई पाकिस्तान के आचरण पर निर्भर करेगी।

नई दिल्लीः केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में नए मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) का उद्घाटन किया। इस अवसर पर गृह मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, हमारी एजेंसियों की सटीक खुफिया जानकारी और हमारी तीनों सेनाओं की अचूक मारक क्षमता का अनूठा प्रतीक है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दृढ़ संकल्प, विभिन्न एजेंसियों द्वारा सटीक खुफिया जानकारी जुटाने और भारतीय सशस्त्र बलों की अचूक मारक क्षमता का प्रतिबिंब है।

शाह ने विभिन्न एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी साझा करने के उद्देश्य से दिल्ली में एक नये केंद्र का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही। खुफिया ब्यूरो के तहत इस बहु एजेंसी केंद्र की स्थापना 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद की गई थी, जिसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन में शामिल विभिन्न हितधारकों के बीच समय पर जानकारी साझा करना है।

