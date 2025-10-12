'ऑपरेशन ब्लू स्टार एक गलती थी', पूर्व गृह मंत्री चिदंबरम बोले- "इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी"

P Chidambaram on Operation Blue Star: पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का कहना है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार इंदिरा गांधी के निर्देश पर किया गया था लेकिन पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खदेड़ने का यह एक 'गलती' और 'गलत तरीका' था, जिसकी कीमत पूर्व प्रधानमंत्री को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।

पी चिदंबरम ने कहा, "मैं किसी भी सैन्य अधिकारी का अनादर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह (ब्लू स्टार) स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने का एक गलत तरीका था। कुछ साल बाद, हमने सेना को बाहर रखकर स्वर्ण मंदिर को पुनः प्राप्त करने का सही रास्ता दिखाया... ब्लू स्टार गलत रास्ता था और मैं मानता हूँ कि श्रीमती गांधी को उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। लेकिन वह गलती सेना, पुलिस, खुफिया विभाग और सिविल सेवा का सम्मिलित निर्णय था। आप इसके लिए केवल श्रीमती गांधी को दोष नहीं दे सकते। क्या आप ऐसा करेंगे?"

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि 1984 में अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर से आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्देश पर किया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार "गलत तरीका" था और कांग्रेस नेता को "उस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी"।

हालांकि, उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन "सेना, पुलिस, खुफिया विभाग और सिविल सेवा का संयुक्त निर्णय" था, और इसके लिए केवल इंदिरा गांधी को ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

VIDEO | Senior Congress leader and former Home Minister P Chidambaram says, "No disrespect to any military officers here but that (Blue Star) was a wrong way to retrieve the Golden Temple. Few years later, we showed the right way to retrieve the Golden Temple by keeping out the… pic.twitter.com/ZuA87mbxYO — Press Trust of India (@PTI_News) October 12, 2025

पूर्व केंद्रीय गृह एवं वित्त मंत्री शनिवार को हिमाचल प्रदेश के कसौली में खुशवंत सिंह साहित्य महोत्सव में पत्रकार हरिंदर बावेजा की किताब 'दे विल शूट यू, मैडम' पर एक चर्चा का संचालन कर रहे थे।

क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार

ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से 8 जून 1984 के बीच अंजाम दिया गया था, जब इंदिरा गांधी सरकार पंजाब में कट्टरपंथी प्रचारक जरनैल सिंह भिंडरावाले के नेतृत्व वाले अलगाववादी आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही थी। स्वर्ण मंदिर में छिपे भिंडरावाले को भारतीय सेना द्वारा सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में से एक, परिसर में धावा बोलने के बाद मार दिया गया था। इस सैन्य कार्रवाई, जिसके दौरान अकाल तख्त को मलबे में बदल दिया गया था, ने सिख समुदाय में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था।

कुछ महीनों बाद, इंदिरा गांधी की उनके सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। उनकी हत्या के बाद समुदाय के खिलाफ व्यापक हिंसा हुई। कई कांग्रेस नेताओं पर इस हिंसा को भड़काने का संदेह था। सरकारी अनुमानों के अनुसार, दिल्ली और अन्य जगहों पर 3,000 से ज़्यादा सिख मारे गए।

पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की "जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है, तो ज़मीन हिलती है" वाली टिप्पणी सहित, कांग्रेस ने स्थिति को जिस तरह से संभाला, उससे पार्टी को बार-बार परेशानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने 1984 के दंगों को लेकर कांग्रेस पर राजनीतिक हमलों का जवाब देने के लिए बार-बार निशाना साधा है।

