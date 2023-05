शरद पवार के इस्तीफे पर संजय राउत को याद आए बालासाहेब ठाकरे, बोले- "गंदी राजनीति से तंग आकर..."

Highlights शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद से इस्तीफे का किया ऐलान शरद पवार की इस्तीफे की खबर सुन भावुक हुए समर्थक संजय राउत ने शरद पवार के इस्तीफे की खबर पर दी प्रतिक्रिया

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद हटने की घोषणा करने के बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र के राजनीतिक दलों को एक बड़ा झटका दिया है।

मंगलवार को अचानक शरद पवार के पार्टी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की खबरों के बीच उनके समर्थक काफी भावुक हो गए। इस बीच शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के सांसद संजय राउत जो कि पवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

संजय राउत ने बालासाहेब ठाकरे को याद करते हुए कहा कि ऐसे ही बालासाहेब ने भी गंदी राजनीति से तंग आकर मुखिया पद से इस्तीफा दिया था।

संजय राउत के इस बयान से साफ है कि उन्होंने शरद पवार की तुलना बालासाहेब ठाकरे से सीधे तौर पर की है। इस बीच शरद पवार के इस्तीफे के कारण इस समय महाराष्ट्र की राजनीति गरमाई हुई है। पवार के समर्थक इस इस्तीफे से खुश नहीं है और वह चाहते हैं कि पवार इस्तीफा न दें।

Fed up by dirty Politics and allegations , Shivsena Supremo Balasaheb Thackeray too had resigned as the Shivsena Pramukh. History seems to have repeated itself... But owing to the love of Shivsainiks he had to withdraw his decision...

Like Balasaheb , Pawar Saheb too is the… pic.twitter.com/A0wq3XcnLU