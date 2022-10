देखें वीडियो: तेलंगाना में दिवाली पर महिला ने दिए को मारी लात-पड़ोसियों को दी गाली-दिखाया चप्पल, क्लिप हुआ वायरल

Highlights तेलंगाना की एक महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला दिवाली पर दिए को लात मारते और पड़ोसियों को गाली देते हुए दिख रही है। वीडियो सामने आने के बाद इसे ईसाई-हिंदू एंगल से जोड़ कर देखा जा रहा है।

हैदराबाद: तेलंगाना का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला कथित तौर पर दीया को लात मारते और अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए दिखाई दे रही है। वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह दीवाली का वीडियो है।

यही नहीं वीडियो के सामने आने के बाद यह भी दावा किया जा रहा है कि महिला ईसाई धर्म की है इसलिए वह दिए को लात मारी है। वहीं इस घटना को लेकर महिला की सोशल मीडिया पर जमकर आलोचना भी हो रही है।

सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में यह देखा गया है कि आरोपी महिला के दरवाजे के सामने दिए जलाने गए है। इसे लेकर महिला और उसके पड़ोसियों से विवाद भी हो रहा है और काफी कहा-सुनी भी हुई है।

RT @Mirchi9: A viral video on social media shows a woman kicking diyas & abusing neighbours as they were trying to light diyas on Diwali. Case filed against woman kicking diyas; further probe on: Chikkadpally inspector pic.twitter.com/3g8fRejVkK