जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की उमर अब्दुल्ला ने ली शपथ, समारोह में ये दिग्गज हुए शामिल, देखें लिस्ट

Highlights शपथ समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया ब्लॉक के घटकों को निमंत्रण भेजा गया था। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी बुधवार सुबह श्रीनगर पहुंचे। समारोह में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं।

Omar Abdullah swearing-in ceremony: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव में एनसी-कांग्रेस गठबंधन की जीत के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुबह 11.30 बजे शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में अब्दुल्ला के चुने हुए मंत्रियों को चुना।

#WATCH | Omar Abdullah takes oath as the Chief Minister of Jammu and Kashmir. The leaders from INDIA bloc including Lok Sabha LoP Rahul Gandhi, Congress leader Priyanka Gandhi Vadra, JKNC chief Farooq Abdullah, Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav, PDP chief Mehbooba Mufti, AAP… pic.twitter.com/IA2ttvCwEJ

शपथ समारोह में शामिल होने के लिए इंडिया ब्लॉक के घटकों को निमंत्रण भेजा गया था। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी बुधवार सुबह श्रीनगर पहुंचे। हालांकि, पूर्वोत्तर मानसून के कारण आईएमडी द्वारा 'रेड अलर्ट' जारी करने के कारण तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। समारोह में महबूबा मुफ्ती भी शामिल हुईं।

उमर अब्दुल्ला का पहला कार्यकाल, 2009 से 2014 तक, जब जम्मू और कश्मीर एक पूर्ण राज्य था, वह भी एनसी-कांग्रेस गठबंधन सरकार के अधीन था। हाल के चुनावों में 90 सीटों पर हुए मतदान में से एनसी ने 42 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस ने छह सीटें जीतीं।

#WATCH | Srinagar: After attending the swearing-in ceremony of Omar Abdullah as the Chief Minister of Jammu and Kashmir, PDP chief Mehbooba Mufti says "People have given a mandate with great hope thinking that the wrong decision taken on 5th August, 2019 will be condemned on the… pic.twitter.com/76S1UU4NF2