जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की जान को खतरा वाले दावे पर उमर अब्दुल्लाह ने दी प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Highlights उमर अब्दुल्लाह ने कहा कि जैसा करोगे, वैसा भरोगे। हाल ही में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उनकी सुरक्षा इसलिए छीन ली गई। मलिक 2019 में जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, जब केंद्र ने संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक कम कर दी गई है। ऐसे में अब उनके इस दावे पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्लाह ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट करते हुए लिखा, "जैसा करोगे, वैसा भरोगे। उन्होंने बहुत सारे लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, जिसमें मेरी और मेरे वरिष्ठ सहयोगियों की भी शामिल है।"

What goes around comes around, jaisa karoge vaisa bharoge. He messed with a lot of peoples’ security, including mine & of my senior colleagues. “If something happens to me...” Former JK Guv Satya Pal Malik says his security cover downgraded https://t.co/DKI81oCKkP via @indiatoday