ओडिशा ट्रेन हादसे में मारे गए 101 लोगों के शवों की अब तक नहीं हुई पहचान, 55 शव परिजनों को सौंपे गए

Highlights ओडिशा ट्रेन हादसे में 101 लोगों के शवों की पहचान नहीं हुई 55 शवों को परिजनों को सौंपा गया बालासोर में शुक्रवार को तीन ट्रेनों की टक्कर से बड़ा हादसा हुआ था

भुवनेश्वर: ओडिशा में तीन ट्रेनों की बीषण टक्कर के बाद हुए दर्दनाक हादसे में कई परिवार उजड़ गए हैं। हादसे के शिकार करीब 275 लोगों की मौत हो गई और हजार से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद से राहत-बचाव के काम में अधिकारी जुटे हुए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में अभी तक 101 शवों की पहचान नहीं हो पाई है। एएनआई के अनुसार, पूर्वी मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक रिंकेश रॉय ने कहा कि ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में अभी भी लगभग 200 लोगों का इलाज जारी है। दर्दनाक दुर्घटना में लगभग 1,100 लोग घायल हुए जिनमें से लगभग 900 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है।

Odisha Train Tragedy: 101 bodies still unidentified, 55 handed over to relatives



Read @ANI Story | https://t.co/uc3xshvm9U#OdishaTrainAccident#OdishaAccident#OdishaRailTragedy#TrainAccidentInOdishapic.twitter.com/VE7ZhRke7c