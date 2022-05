कांग्रेस में बदलाव का दौर शुरू, 66 साल के शरत पटनायक होंगे ओडिशा इकाई के नए अध्यक्ष, निरंजन पटनायक का स्थान लेंगे, सोनिया गांधी ने लगाई मुहर

Highlights पूर्व सांसद शरत पटनायक पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। बोलांगीर के रहने वाले शरत पटनायक (66) 2001 से 2004 के बीच ओपीसीसी के अध्यक्ष थे। शरत पटनायक ने भरोसा जताने के लिए सोनिया गांधी का शुक्रिया अदा किया।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने अपनी ओडिशा इकाई के वरिष्ठ नेता शरत पटनायक को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह निरंजन पटनायक का स्थान लेंगे। कांग्रेस की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक, पार्टी अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसीसी) के अध्यक्ष पद से निरंजन पटनायक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और शरत पटनायक को नया अध्यक्ष नियुक्त किया।

पूर्व सांसद शरत पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। निरंजन पटनायक ने 2019 के लोकसभा चुनाव और राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) आलाकमान ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया था।

Congress president has accepted the resignation of Niranjan Patnaik from the post of Odisha Pradesh Congress Committee president and appointed Sarat Pattanayak as the new Odisha PCC chief pic.twitter.com/hsciVAVSZW