Watch: 'नदी की तेज रफ्तार के बीच कंधे पर बैग और हाथ में रस्सी...' ओडिशा के छात्रों का जान पर खेलकर स्कूल जाने वाला वीडियो हुआ वायरल

Highlights ओडिशा के स्कूली बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र स्कूल बैग लिए हुए रस्सी के सहारे नदी को पार कर रहे है। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद इसके समाधान निकालने की बात कही जा रही है।

भुवनेश्वर: ओडिशा के गंजम जिले (Ganjam District) का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ स्कूली छात्रों (School Students) के रस्सी के सहारे एक नदी को पार कर स्कूल जाते हुए देखा जा रहा है। एबीपी की एक खबर के अनुसार, नदी पर पुल नहीं होने के कारण पास में पढ़ने वाले स्कूली छात्रों को इस तरीके से रस्सी का सहारा लेकर पुल को पार करना पड़ता है और स्कूल जाना पड़ता है।

वीडियो में यह दिख रहा है कि बच्चे कैसे अपनी जान पर खेल कर बहती नदी को पार कर रहे है। यही नहीं वीडियो में दूसरे लोग भी दिखाई दिए जो इसी तरीके से नदी को पार कर रहे थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद समाधान निकालने की बात सामने आई है।

वायरल इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि एक स्कूली छात्र अपने पीठ पर स्कूल बैग लिए हुए रस्सी को पकड़ रहा है और नदीं को पार कर रहा है। वीडियो में यह भी देखा गया है कि दूसरी ओर से एक ओर शख्स उस रस्सी के सहारे से इस पार आ रहा है। तेज बहती नदी को स्कूली छात्र बहुत ही सावधानी से पार कर रहा है। ऐसे में यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है।

#WATCH | Odisha: Tribal students in the Ganjam district's Behrampur are forced to cross the river with the help of a rope to reach their school (12.07) pic.twitter.com/dxeH1NLXrX