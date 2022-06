Nupur Sharma Row: बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई की, कुछ लोग जानबूझकर झगड़ा करना चाहते हैं, नूपुर शर्मा के मुद्दे पर बोले सीएम नीतीश

Highlights बिहार के अधिकारी घटना के बाद से डीजीपी के संपर्क में हैं. 10-15 जगहों पर प्रदर्शन की जानकारी मिली. नीतीश कुमार ने कहा की बिहार में कोई भी विवाद का माहौल नहीं है.

Nupur Sharma Row: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर कई राज्यों में भड़की हिंसा पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मुद्दे को बेवजह का बखेड़ा करार दिया है.

मुख्यमंत्री ने विरोध जतानेवालों की हरकत पर आश्चर्य जाहिर करते हुए कहा कि जब कानून अपना कर रही थी, तो उसके बाद बवाल बढ़ाने की जरूरत नहीं थी. जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद तत्काल पार्टी ने कार्रवाई की.

यहां तक कि उनके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इस मुद्दे को और बढ़ाने की जरुरत थी. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जानबूझकर झगडा करना चाहते हैं. मुझे यह बात सही नहीं लगती है. यह सही नहीं है. यहां कितना भी कर लीजिए, कुछ लोग सुधरेंगे नहीं. ऐसा ठीक नहीं है.

Patna | As soon as we got to know that several rallies were taking place, we immediately called up the officials to take control. The situation is normal in Bihar. There is no conflict here: Bihar CM Nitish Kumar on recent protests over controversial religious remarks pic.twitter.com/5ZLAsk8VFx