'सनातन से ऊपर कुछ नहीं': राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर बोले सीएम योगी, VIDEO

अयोध्या: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की तारीफ की। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी सालगिरह पर एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम योगी ने तीन महत्वपूर्ण तारीखों पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि 5 अगस्त, 2020 एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक तारीख थी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहर में भव्य मंदिर की नींव रखी थी। उन्होंने 22 जनवरी, 2024 को भी याद किया, जब पीएम मोदी राम लल्ला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए फिर से अयोध्या आए थे।

उन्होंने 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के ऊपर भगवा झंडा फहराने के लिए PM मोदी की तीसरी यात्रा को याद किया। सीएम योगी ने कहा कि सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है और PM मोदी ने 25 नवंबर को इस कार्यक्रम के दौरान यही संदेश दिया। उन्होंने पिछली सरकार को शहर की अनदेखी करने के लिए फटकारा भी।

उन्होंने कहा, "सनातन धर्म से ऊपर कोई नहीं है; पिछली सरकार ने शायद अयोध्या को कमजोर करने की कोशिश की हो, लेकिन वे उस जगह को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं जिसकी रक्षा भगवान हनुमान करते हैं।"

VIDEO | Ayodhya: “No one is above Sanatan Dharma; the previous government may have tried to undermine Ayodhya, but how can they harm the place protected by Lord Hanuman,” said Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath (@myogiadityanath) on the second anniversary of Ram Mandir… pic.twitter.com/pl8XNKqmGG — Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2025

सीएम योगी, राजनाथ सिंह राम मंदिर कार्यक्रम में शामिल हुए

सीएम योगी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए अयोध्या का दौरा किया। सिंह ने मुख्य 'यजमान' के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया और राम मंदिर में 'प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी' कार्यक्रम के दौरान अन्नपूर्णा मंदिर के ऊपर झंडा फहराया।

मंदिर पहुंचने से पहले, दोनों नेताओं ने पवित्र शहर के एक प्रमुख पूजा स्थल हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन किए। प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी के अनुष्ठान इस हफ्ते की शुरुआत में शुरू हुए और शुक्रवार तक जारी रहने वाले हैं। राम मंदिर में धार्मिक समारोह शनिवार को चल रहे कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में शुरू हुए थे।

22 जनवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक भव्य समारोह में राम मंदिर में राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ नजदीक आने पर, PTI द्वारा बताए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक प्रतिनिधि ने कहा कि राम लला के दर्शन के लिए लगभग पांच से छह लाख भक्तों के अयोध्या आने की उम्मीद है।

