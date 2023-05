शरद पवार ने किया ऐलान, नहीं लड़ेंगे 2024 का लोकसभा चुनाव, बोले- 'पीएम बनने की रेस में भी नहीं हूं'

Highlights एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा- मैं अगला चुनाव नहीं लड़ रहा हूं साथ ही उन्होंने कहा- मैं पीएम बनने की दौड़ में नहीं हूं पवार ने कहा, मेरा प्रयास विपक्ष को एक साथ लाने के लिए है

नई दिल्ली: राष्ट्रवादी कांग्रेस (एनसीपी) अध्यक्ष शरद पवार ने सोमवार को घोषणा की कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने की दौड़ में नहीं हैं। एनसीपी सुप्रीमो ने कहा कि उनकी भूमिका विपक्षी दलों को एकजुट करने और अगले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बनाने में मदद करने की है।

एएनआई से बातचीत के दौरान पवार ने कहा, "मेरा प्रयास विपक्ष को एक साथ लाने के लिए है। वही प्रयास बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जा रहा है। मैं अगला चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, इसलिए पीएम उम्मीदवार बनने का सवाल ही कहां है। मैं पीएम बनने की दौड़ में नहीं हूं। हम चाहते हैं एक ऐसा नेतृत्व जो राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकता है।"

हालांकि, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एमवीए गठबंधन पार्टियां अभी सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची हैं। एएनआई ने पवार के हवाले से कहा, "मेरे आवास पर एक बैठक आयोजित की गई थी, जहां इस बात पर चर्चा हुई थी कि तीनों दलों (एमवीए के) के नेता इस पर फैसला करेंगे। उद्धव ठाकरे, सोनिया गांधी या कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर चर्चा करने के लिए एक साथ बैठेंगे।"

उन्होंने राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' की प्रशंसा करते हुए कहा, "कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे राहुल गांधी की पदयात्रा का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। राहुल गांधी के बारे में कोई कुछ भी कहे, मुझे यकीन है कि लोग उनकी विचारधारा को मजबूत करेंगे।" महाराष्ट्र विकास अघाड़ी (एमवीए), जिसमें एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट शामिल हैं, ने निकाय, लोकसभा और विधानसभा चुनाव संयुक्त रूप से लड़ने का फैसला किया है।

