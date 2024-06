"बीजेपी नहीं, इस बार एनडीए भी मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और सिख मुक्त है", सरकार गठन से पहले उमर अब्दुल्ला का नरेंद्र मोदी और एनडीए पर हमला

Highlights उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार में अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर साधा भाजपा पर निशाना उन्होंने कहा कि एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त, बौद्ध मुक्त, सिख मुक्त है उमर अब्दुल्ला ने कहा कि फिर भी सरकार 140 करोड़ भारतीयों के प्रतिनिधित्व का दावा करेगी

कश्मीर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को केंद्र सरकार में अल्पसंख्यकों का लगभग कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिलने को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर निशाना साधा है। उनकी यह प्रतिक्रिया केंद्र में सरकार गठन से ठीक पहले आई है।

उमर अब्दुल्ला ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये पोस्ट में लिखा, "यह सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, एनडीए मुस्लिम मुक्त, ईसाई मुक्त, बौद्ध मुक्त, सिख मुक्त है और फिर भी सरकार 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करेगी।"

It’s not just the BJP, the NDA is Muslim mukth, Christian mukth, Buddhist mukth, Sikh mukth and yet the government will claim to represent 140 crore Indians. https://t.co/K5Slmhv1Ve