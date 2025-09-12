किसी बात से नाराज और गुल्लक से 1000 रुपये निकाल चल पड़े?, ट्रेन पकड़ दिल्ली से पटना पहुंचे रोहन, सूरज और धीरज, पुलिस ने सकुशल खोजा
Noida: ग्रेटर नोएडा के दादरी पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आमका गांव से लापता हुए तीन बच्चों को पुलिस ने बिहार के पटना से सकुशल खोज निकाला है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बच्चों को शुक्रवार सुबह तक दादरी वापस लाया जाएगा और लापता बच्चों के परिजन भी पटना पहुंच गए हैं।
ग्राम आमका निवासी अमरपाल ने बताया कि नौ सितंबर को उनका बेटा रोहन (10), उनके पड़ोसी ललन का बेटा सूरज (14) वर्ष और अवनीश का बेटा धीरज (12) घर से बिना बताए कहीं चले गए थे। तीनों को आखिरी बार गांव की चौपाल पर खेलते हुए देखा गया था और उसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं थी।
रोहन के पिता ने बताया कि उनका बेटा गुल्लक से एक हजार रुपए निकाल कर ले गया था। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जांच शुरू की। दादरी पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार ने बताया कि दादरी से लापता हुए तीनों बच्चों को पुलिस ने बिहार के पटना जनपद में ढूंढा, सभी बिल्कुल ठीक हैं। तीनों बच्चे किसी बात से नाराज होकर ट्रेन से पटना निकल गए थे।
अधिकारी ने बताया कि नोएडा पुलिस ने उन्हें वहां बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया और बृहस्पतिवार शाम तक बच्चों को लेकर दादरी के लिए रवाना होगी। शुक्रवार सुबह तक बच्चे दादरी पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि बच्चों को खोजने के लिए पुलिस की तीन दल गठित किए गए थे।