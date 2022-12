अब नहीं चलेंगे कोलकाता में एक भी हुक्का बार, महापौर फिरहाद हाकिम ने किया बंद करने का एलान

Highlights कोलकाता में हुक्का बार पर बैन लगा दिया गया है। यह फैसला महापौर फिरहाद हाकिम ने किया है और इसे सख्ती से लागू करने की बात की है। आरोप है कि ये हुक्का बार अवैध रूप से मादक पदार्थों के उपयोग करते थे, ऐसे में यह बैन लगाए गए है।

कोलकाता:कोलकाता शहर में सभी हुक्का बार को बंद करने का एलान किया गया है। यह एलान शुक्रवार को महापौर फिरहाद हाकिम द्वारा किया गया है।

इस बैन के पीछे बारों द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थों के उपयोग और युवाओं में बढ़ रहने नशे की लत को कारण बताया गया है। यही नहीं महापौर फिरहाद हाकिम ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है वे इस कानून का सही से पालन करें और ऐसे बारों पर शिकंजा कसे।

कोलकाता में सभी हुक्का बार बंद कर दिए जाएंगे, क्योंकि आरोप लगे हैं कि इनमें से कुछ बार का इस्तेमाल मादक पदार्थों के कारोबार के लिए किया जा रहा था। यह जानकारी महापौर फिरहाद हाकिम ने शुक्रवार को दी है।

उन्होंने कहा कि चोरी-छिपे हुक्का बेचते पाए जाने पर बार का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। हाकिम ने कहा, “हुक्का बार में अवैध रूप से मादक पदार्थों के उपयोग के आरोप लगे हैं। युवा पीढ़ी को नशे की लत लग रही है। इसलिए सभी हुक्का बार को बंद करने का आदेश दिया गया है।”

Kolkata, WB | I request Hookah bars operating within closed spaces to close. I request the police to be strict about it. We'll not give new licenses & enlistment certificates & cancel licenses granted earlier: Firhad Hakim, Mayor & TMC Min on WB govt's decision to ban Hookah bars pic.twitter.com/QXQFHX7JMe