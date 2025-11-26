राम मंदिर में ध्वज फहराने पर पाक की टिप्पणी पर भारत ने की कड़ी निंदा, कहा- 'उपदेश देने का कोई नैतिक आधार नहीं'

Delhi: रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान को पाखंडपूर्ण उपदेश देने के बजाय अपने स्वयं के खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए।

Delhi: भारत ने पाकिस्तान के उस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें उसने अयोध्या के राम मंदिर पर पवित्र झंडा फहराने की आलोचना की थी। बुधवार, 26 नवंबर को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमने कथित टिप्पणियों को देखा है और उन्हें पूरी तरह से खारिज करते हैं। कट्टरता, दमन और अल्पसंख्यकों के साथ व्यवस्थित दुर्व्यवहार के गहरे दागदार रिकॉर्ड वाले देश के रूप में, पाकिस्तान के पास दूसरों को उपदेश देने का कोई नैतिक आधार नहीं है। पाखंडी उपदेश देने के बजाय, पाकिस्तान को अपने भीतर झाँककर अपने मानवाधिकारों के बेहद खराब रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

उन्होंने कहा, “दोगली बातें करने के बजाय, पाकिस्तान को अपने अंदर झाँककर अपने खराब ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड पर ध्यान देना चाहिए।”

रणधीर जायसवाल ने वीकली ब्रीफिंग के दौरान कहा, “हमने रिपोर्ट की गई बातों को देखा है और उन्हें उसी बेइज्जती के साथ खारिज करते हैं जिसके वे हकदार हैं। एक ऐसे देश के तौर पर जिसका अपने माइनॉरिटीज़ के साथ कट्टरता, दमन और सिस्टेमैटिक बुरे बर्ताव का गहरा दागदार रिकॉर्ड है, पाकिस्तान के पास दूसरों को लेक्चर देने का कोई नैतिक हक नहीं है।”

MEA की यह टिप्पणी तब आई जब पाकिस्तान ने हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर पर झंडा फहराने का विरोध किया। पाकिस्तान ने कहा कि यह कदम कथित तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों पर बढ़ते दबाव और मुस्लिम विरासत को मिटाने की कोशिश का हिस्सा है। मंगलवार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में पवित्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर के "शिखर" पर औपचारिक रूप से भगवा झंडा फहराया। ध्वजारोहण उत्सव मंदिर के निर्माण के पूरा होने का प्रतीक था।

