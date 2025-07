'22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई': ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान बोले एस जयशंकर

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई टेलीफोन पर बातचीत नहीं हुई। जयशंकर की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब विपक्ष ने आरोप लगाया है कि भारत ने ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान के साथ सैन्य संघर्ष समाप्त किया। जयशंकर ने लोकसभा में कहा, "22 अप्रैल (जब ट्रंप ने संवेदना व्यक्त करने के लिए फोन किया था) से लेकर 17 जून (जब उन्होंने कनाडा में प्रधानमंत्री को फोन करके बताया था कि वह उनसे क्यों नहीं मिल सकते) तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई बातचीत नहीं हुई।"

उन्होंने आगे कहा, "9 मई को, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री को फ़ोन किया और अगले दो घंटों में पाकिस्तान द्वारा बड़े हमले की चेतावनी दी। प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में यह स्पष्ट कर दिया कि अगर ऐसा कोई हमला होता है, तो हमारी ओर से इसका उचित जवाब दिया जाएगा। वह हमला हुआ और 9-10 मई को हमारे सशस्त्र बलों द्वारा उसे नाकाम कर दिया गया। हमारी प्रतिक्रिया दी गई। प्रत्येक सदस्य ने पाकिस्तानी हवाई ठिकानों की उपग्रह तस्वीरें देखी हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। 10 मई को हमें फ़ोन कॉल्स आए, जिनमें यह धारणा व्यक्त की गई कि पाकिस्तान लड़ाई रोकने के लिए तैयार है। हमारा रुख़ यह था कि अगर पाकिस्तान तैयार है, तो हमें डीजीएमओ चैनलों के माध्यम से पाकिस्तानी पक्ष से यह अनुरोध प्राप्त करना होगा। किसी भी स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत में, व्यापार और जो कुछ चल रहा था, उससे कोई संबंध नहीं थ।"

इससे पहले, विपक्ष की ओर से बहस की शुरुआत करते हुए, कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार-बार इस दावे को लेकर सरकार पर निशाना साधा कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में मध्यस्थता की थी। उन्होंने पूछा कि अगर इस्लामाबाद घुटने टेकने को तैयार था, तो "आप क्यों रुके और किसके सामने आत्मसमर्पण किया?"

गोगोई ने कहा, "पूरा देश और विपक्ष, प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन कर रहे थे। अचानक, 10 मई को, हमें पता चला कि युद्ध विराम हो गया है। क्यों? हम प्रधानमंत्री मोदी से जानना चाहते थे कि अगर पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था, तो आप क्यों रुके और किसके सामने आत्मसमर्पण किया? अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26 बार यह कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान को युद्ध विराम की घोषणा करने के लिए मजबूर किया।" सरकार ने कहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त होने के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने अपने भारतीय समकक्ष से संपर्क किया था।

#WATCH | During the discussion on Operation Sindoor in the House, EAM Dr S Jaishankar says, "There was no call between PM Narendra Modi and US President Donald Trump from April 22 to June 17..."



"At no stage, in any conversation with the United States, was there any linkage with… pic.twitter.com/jVqX3OB4Z6