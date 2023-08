NMC New Regulations: डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी, ऐसा न करने पर दंडित होंगे, एनएमसी के नए नियमों में कई प्रावधान

Highlights दवा ब्रांड, दवा और उपकरण का समर्थन करने या उनका विज्ञापन करने से रोकते हैं। 72 दिन के मौजूदा प्रावधान के स्थान पर पांच कार्य दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोगी के मेडिकल रिकॉर्ड को कम्प्यूटरीकृत करने का प्रयास किया जाएगा।

NMC New Regulations: राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने अपने नए नियमों में कई प्रावधान किए हैं। एनएमसी के नए नियमों के मुताबिक सभी डॉक्टरों को जेनेरिक दवाएं लिखनी होंगी। ऐसा न करने पर दंडित किया जाएगा और यहां तक ​​कि प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है।

All doctors must prescribe generic drugs, failing which they will be penalised and even their license to practice may also be suspended for a period, say NMC new regulations