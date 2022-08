नीतीश कुमार एक बार फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री, रिकॉर्ड 8वीं बार ली शपथ, तेजस्वी यादव बने डिप्टी सीएम

Highlights नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ, तेजस्वी यादव की भी ताजपोशी। इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने भाजपा को झटका देते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था। नीतीश ने शपथ ग्रहण के बाद कहा कि बहुत जल्द कैबिनेट विस्तार और अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा।

पटना: बिहार में एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बन गई है। नीतीश कुमार ने बुधवार को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के तेजस्वी यादव ने उप-मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। तेजस्वी ने शपथ के बाद नीतीश कुमार के पैर छुकर आशीर्वाद भी लिया। इससे पहले मंगलवार को नीतीश कुमार ने भाजपा को झटका देते हुए गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया था।

