WATCH: नीतीश कुमार ने मदरसा कार्यक्रम में टोपी पहनने से किया इनकार, मंत्री ज़मा खान के सिर पर रखी

नई दिल्ली: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मदरसा शिक्षा बोर्ड के एक समारोह में उन्हें दी गई टोपी पहनने से इनकार करके राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। इसके बजाय, नीतीश कुमार ने अपने मंत्री ज़मा खान को टोपी पहना दी, जो पहले से ही नीतीश कुमार को टोपी पहनाना चाहते थे।

कुमार और अन्य गणमान्य व्यक्ति गुरुवार को पटना में राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के 100 साल पूरे होने के समारोह में शामिल हुए थे, जब ज़मा खान ने मुख्यमंत्री को टोपी पहनाने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है कि नीतीश ने मना कर दिया और उसे वापस ज़मा खान के सिर पर पहना दिया। जदयू नेता खान बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री हैं।

राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एनडीटीवी से कहा, "ऐसा व्यवहार अनुचित है।" यह घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई है। 'टोपी' मुसलमानों से जुड़ी है, जो राज्य में 18 प्रतिशत वोटों वाला समुदाय है। इससे पहले, मदरसा शिक्षकों के एक समूह ने कार्यक्रम स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्हें पिछले कुछ समय से वेतन नहीं दिया गया है।

नीतीश पहले भी मुस्लिम समारोहों में टोपी पहने देखे गए हैं। लेकिन हाल ही में वह इसे पहनने से बच रहे हैं। मार्च में पटना स्थित अपने आधिकारिक आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी के दौरान, नीतीश उस पारंपरिक टोपी के बिना देखे गए थे जो वह आमतौर पर ऐसे आयोजनों में पहने नज़र आते हैं। इसके बजाय, कुमार अपने कंधों पर दुपट्टा या काफ़िया बाँधे हुए दिखाई दिए।

