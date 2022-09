'2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और मैं साथ आएंगे', मोदी के खिलाफ ममता का ऐलान-ए-जंग

Highlights सीएम ने कहा- भाजपा का 300 सीटों का अहंकार उसकी दासता होगी ममता बनर्जी ने कहा- मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2024 में 'खेला होबे' का किया ऐलान

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक पार्टी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति का ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अन्य नेताओं के साथ विपक्षी मोर्चा बनाने का ऐलान किया।

“मैं, नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन और कई अन्य लोग 2024 में एक साथ आएंगे। सभी विपक्षी दल भाजपा को हराने के लिए हाथ मिलाएंगे। एक तरफ हम सब होंगे और दूसरी तरफ बीजेपी। भाजपा का 300 सीटों का अहंकार उसकी दासता होगी। 2024 में 'खेला होबे' होगा।"

कोलकाता में पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टीएमसी प्रमुख ने दावा किया कि भाजपा अपने अहंकार और लोगों के गुस्से के कारण हार का सामना करेगी। बंगाली मुहावरा, 'खेला होबे' (खेल जारी है) पिछले साल विधानसभा चुनावों के दौरान टीएमसी की लड़ाई का नारा था, जिसमें पार्टी ने लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा को हराया था।

Kolkata, WB | In 2024 we will play a game that will start from Bengal. Hemant (Soren), Akhilesh (Yadav), Nitish (Kumar), I & other friends will unite then. How will they (BJP) form govt then? There’s no need for BJP govt: CM Mamata Banerjee pic.twitter.com/qfuGsyI2S8