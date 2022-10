नीतीश ने भाजपा के साथ चैनल बंद नहीं किया है..., प्रशांत किशोर का ताजा हमला- सबसे बड़ा सबूत है यह है कि...

Highlights गठबंधन से बाहर होने के बाद भी नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैंः प्रशांत किशोर प्रशांत किशोर ने कहा, इसका सबसे बड़ा सबूत राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह हैं जो जद (यू) के सांसद हैं। प्रशांत ने कहा कि न ही पार्टी ने उन्हें पद खाली करने के लिए कहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

पटनाः राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार हमले कर रहे हैं। गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन से बाहर होने के बाद भी नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। प्रशांत ने कहा कि इसका सबसे बड़ा सबूत राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह हैं जो जद (यू) के सांसद हैं। न तो उन्होंने पद से इस्तीफा दिया है, न ही पार्टी ने उन्हें पद खाली करने के लिए कहा है और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

प्रशांत किशोर का इशारा जदयू सांसद व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की ओर था। उन्होंने कहा कि "जहां तक ​​मुझे पता है, नीतीश कुमार हरिवंश जी के माध्यम से भाजपा के साथ अपने चैनल बनाए हुए हैं। अन्यथा, यह कैसे उचित है कि अब आप गठबंधन से बाहर हैं लेकिन आपके सांसद अभी भी राज्यसभा में महत्वपूर्ण पद पर हैं?"

#WATCH | As far as I know, Nitish Kumar is surely with Mahagathbandhan but hasn't closed his channels with BJP, biggest proof is that RS Dy Chairman-JDU MP Harivansh neither resigned from his post nor party asked him to do so: P Kishor



(Source: Self-made video by Kishor to ANI) pic.twitter.com/DmMVMZvU84