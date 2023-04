बिहार में दंगों के बीच नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में हुए शामिल, बीजेपी ने बताया वोट बैंक की राजनीति

Highlights बिहार में भड़की हिंसा के बीच नीतीश कुमार पहुंचे इफ्तार पार्टी में बीजेपी ने नीतीश कुमार पर लगाया वोट बैंक की राजनीति का आरोप

पटना:बिहार में रामनवमी के मौके पर फैली सांप्रदायिक हिंसा के कारण भड़की आग किसी तरह से शांत हो गई है लेकिन सियासत में अभी इस आग की लपटे दूर तक उठ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार की सत्ताधारी सरकार नीतीश कुमार पर करारा तंज कसा है।

मुख्यमंत्री पर बीजेपी ने तुष्टिकरण का आरोप लगाया है। दरअसल, पटना के फुलवारीशरीफ में इस्लामिया ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में सीएम नीतीश शामिल हुए वो भी ऐसे समय में जब राज्य सांप्रदायिक हिंसा के कारण समस्या से जूझ रहा है। कई जगहों पर हिंसा की खबरे सामने आई है।

इस बीच, बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा, "नीतीश कुमार वोट की खातिर बिहार को इस्लामिक स्टेट में बदलना चाहते हैं।"

गिरिराज सिंह ने डिजिटल लाल किले की पृष्ठभूमि वाले मंच पर खड़े होने के लिए भी मुख्यमंत्री की चुटकी। उन्होंने कहा, "यह अच्छा है कि नीतीश कुमार ने डिजिटल लाल किले की पृष्ठभूमि के साथ एक मंच साझा किया और धार्मिक टोपी पहनी लेकिन प्रशासन से उनका संपर्क टूट गया है और उन्हें कोई नहीं बचा सकता है।"

बीजेपी सांसद ने तंज कसते हुए कहा, "रोम जल रहा था जबकि नीरो बांसुरी बजा रहा था।" उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश इफ्तार की पार्टियों में भाग लेने में व्यस्त थे, जब रामनवमी उत्सव शुरू होने के बाद से सासाराम और नालंदा सहित राज्य के विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा के कारण अराजकता फैली हुई थी।

#WATCH | Bihar CM Nitish Kumar attends Iftar hosted by Islamia Group of Institutions at Phulwarisharif in Patna pic.twitter.com/XLmAILy3uD