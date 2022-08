छह महीने में पार्टी बदलने की चाहत रखने वालों के लिए मार्गदर्शक हैं नीतीश कुमार- हिमंत बिस्व सरमा

Highlights हिमंत बिस्व सरमा ने नीतीश पर तंज कसा कहा, 6-8 महीने बाद इस गठबंधन को भी छोड़ सकते हैं नीतीश कहा, नीतीश कुमार अप्रत्याशित हैं

नई दिल्ली: बिहार में जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से गछबंधन तोड़ कर राजद के साथ नई सरकार बनाई है चारो तरफ इसी बात की चर्चा है। हर राजनेता की जबान पर नीतीश कुमार का ही नाम है। अब असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी बिहार में हुए राजनीतिक शह और मात के खेल पर बयान दिया है। हिमंत बिस्व सरमा ने कहा, "आप कैसे गारंटी दे सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 6-8 महीने बाद इस गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे। वह अप्रत्याशित हैं। हमने भी राजनीतिक दल भी बदला है लेकिन हम उनकी तरह नहीं। हर छह महीने में पार्टी बदलने की चाहत रखने वालों के लिए वह 'मार्गदर्शक' हैं।"

How can you guarantee that (Bihar CM) Nitish Kumar will not leave this coalition after 6-8 months. He's unpredictable. We've also changed political party but we've not changed like him. He is 'Margdarshak' for everybody who wants to change party every 6 months: Assam CM HB Sarma pic.twitter.com/SHOGYHQtvA