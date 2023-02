'हम जीजा और भतीजा का समर्थन करने वाली पार्टी नहीं हैं, यह कांग्रेस की संस्कृति है'- लोकसभा में निर्मला सीतारमण

Highlights बजट पर हुई चर्चा के बाद निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दिया जवाब कहा- मोदी सरकार में सबके हित का ध्यान रखकर काम किया जाता है कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है

नई दिल्ली: लोकसभा में बजट पर हुई चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार, 10 फरवरी को सदन में जवाब दिया। इस दौरान निर्मला सीतारमण विपक्ष पर आक्रामक दिखीं और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। सदन में जवाब देते हुए वित्तमंत्री ने कहा, "मेरा नाम लेकर आरोप लगाए जाते हैं लेकिन मैं बता दूं कि ये किसी को फायदा पहुंचाने वाली सरकार नहीं है जहां जीजा जी के लिए काम होता हो। ये प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सरकार है, जहां सबके हित का ध्यान रखकर काम किया जाता है।"

We don’t make policies keeping one person in mind unlike an opposition leader claimed. We make policies keeping everyone in mind. We are not the party that supports ‘jeejas & bhatijas’. It is the culture of Congress: Nirmala Sitharaman, Union Finance Minister pic.twitter.com/seQ9l01nQH