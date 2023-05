NIA की पीएफआई फुलवारी शरीफ मामले में बड़ी कार्रवाई, बिहार समेत देश के कई राज्यों में छापेमारी

By अंजली चौहान | Published: May 31, 2023 09:35 AM

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के फुलवारी शरीफ मामले में कर्नाटक, केरल और बिहार में लगभग 25 स्थानों पर छापेमारी की।

फाइल फोटो