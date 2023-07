NIA ने पाक प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में पंजाब में की बड़ी कार्रवाई, दो भाइयों की संपत्ति कुर्क

Highlights पाकिस्तान प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में एनआईए की कार्रवाई पंजाब को दो भाईयों की संपत्ति कुर्क 8 मई 2020 का है मामला

अमतृसर: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को पाकिस्तान प्रायोजित नार्को-आतंकवाद मामले में आरोपी दो भाइयों के पंजाब स्थित घर को कुर्क कर लिया है। एनआईए ने ये बड़ी कार्रवाई की है जो कि अमृतसर में बिक्रमजीत सिंह उर्फ ​​बिक्रम सिंह उर्फ ​​विक्की और मनिंदर सिंह उर्फ ​​मनी की आवासीय संपत्ति यूएपीए की धारा 25 (1) के तहत कुर्क की गई है। गौरतलब है कि इस मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने दोनों भाईयों को गिरफ्तार किया था।

