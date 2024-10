‘लॉरेंस बिश्नोई की सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए': ओडिया फिल्म अभिनेता का विवादित पोस्ट

नई दिल्ली: ओडिया फिल्म अभिनेता बुद्धादित्य मोहंती को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अपने विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के बाद कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। मोहंती ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में कथित तौर पर सुझाव दिया कि कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना राहुल गांधी होने चाहिए। उन्होंने लिखा: "जर्मनी के पास गेस्टापो था... इजरायल के पास मोसाद है... अमेरिका के पास सीआईए है... अब भारत के पास लॉरेंस बिश्नोई है... सूची में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए।"

इस संबंध में ओडिया अभिनेता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) के अध्यक्ष उदित प्रधान ने शुक्रवार को कैपिटल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें मोहंती के खिलाफ पोस्ट के लिए कार्रवाई की मांग की गई, जिसे बाद में हटा दिया गया।

प्रधान ने कहा, "सोशल मीडिया पोस्ट में मोहंती ने कहा कि एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला निशाना कांग्रेस सांसद राहुल गांधी होना चाहिए। हम अपने नेता के खिलाफ ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं कर सकते।"

This Buddhaditya Mohanty is demanding the assassination of Rahul Gandhi Ji but still Congress High Command is Silence. Why?



📍But I definitely know, Goons like Lawrence Bishnoi and Buddhaditya Mohanty can't do anything with Rahul Gandhi.#BishnoiGangpic.twitter.com/dXoReCEvHW