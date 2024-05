Fact Check: फर्जी है पश्चिमी दिल्ली में AAP की जीत घोषित करता न्यूज 24 का वीडियो, किया गया वॉइस क्लोन

Highlights सोशल मीडिया पर टीवी न्यूज एंकर मानक गुप्ता का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। काफी यूजर्स इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। बूम ने फैक्ट चेक में पाया कि ये वीडियो एडिटेड है।

Created By: BOOM

Translated By: लोकमत हिन्दी

सोशल मीडिया पर टीवी न्यूज एंकर मानक गुप्ता का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्हें टुडेज चाणक्य के ओपिनियन पोल के हवाले से लोकसभा चुनाव 2024 में पश्चिमी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा के जीतने की संभावना जताते हुए देखा जा सकता है। काफी यूजर्स इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। हालांकि, बूम ने फैक्ट चेक में पाया कि ये वीडियो एडिटेड है।

बूम के मुताबिक, टीवी न्यूज एंकर मानक गुप्ता के वीडियो में एआई जेनरेटेड वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कोई सर्वे टुडेज चाणक्य द्वारा नहीं किया गया है। यही नहीं, वीडियो में दिख रहे ग्राफिक्स वाले टेक्स्ट भी फर्जी हैं। बताते चलें की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के छठे चरण में वोट पड़े थे। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी महाबल मिश्रा इंडी गठबंधन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

Photo Credit: Social Media

वीडियो में टीवी न्यूज एंकर मानक गुप्ता कहते नजर आ रहे हैं, "दिल्ली में लोकसभा चुनाव में इस बार इंडी गठबंधन का पलड़ा भारी होता दिखाई दे रहा है। टुडेज चाणक्य ओपिनियन पोल के अनुसार दिल्ली की कुल सात सीटों में से छह सीट इंडी गठबंधन को जाते दिख रही हैं। पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा बेहद मजबूत स्थिति में लग रहे हैं।"

वहीं, बूम ने फैक्ट चेक में पाया कि ये वीडियो एडिट किया गया है। दरअसल, मानक गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर 24 मई 2024 को पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने इस वीडियो को फर्जी बताया। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि उनके शो ‘राष्ट्र की बात’ से उनका वीडियो लेकर उसमें AI जेनरेटेड आवाज डाली गई है और इसमें प्रयोग किए गए सभी ग्राफिक्स भी झूठे हैं।

We have not released any Opinion poll on Delhi or any other state. All polls in our name are fake & does not belong to us. https://t.co/Wx26utAwaD