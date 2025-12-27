New Year 2026: 1 जनवरी को क्यों मनाया जाता नव वर्ष, जानिए कैसे शुरुआत
By अंजली चौहान | Updated: December 27, 2025 05:54 IST2025-12-27T05:54:04+5:302025-12-27T05:54:04+5:30
New Year 2026: इतिहास में हमेशा से 1 जनवरी नए साल का ग्लोबल दिन नहीं रहा है और 1 जनवरी को नए साल के दिन के रूप में दुनिया भर में पहचान कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जड़ों से धीरे-धीरे विकसित हुई है।
New Year 2026: जैसे ही 31 दिसंबर की आधी रात को घड़ी की सुई 12 बजती है, आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठेगा और लोग खुले दिल से 2026 का स्वागत करने के लिए एकजुट होंगे। नए साल की यह तिथि व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार निर्धारित की गई है, जिसे जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है।
हालांकि, विभिन्न संस्कृतियां और धर्म अलग-अलग तिथियों और समय पर नव वर्ष का स्वागत करते हैं। यह उनके संबंधित कैलेंडरों पर निर्भर करता है।
1 जनवरी को नव वर्ष के रूप में क्यों मनाया जाता है?
अगर हम इतिहास देखें, तो पुराने रोम में, शुरुआती कैलेंडर में साल मार्च में शुरू होता था, जो वसंत विषुव के साथ मेल खाता था। हालांकि, 46 ईसा पूर्व में, जूलियस सीज़र ने जूलियन कैलेंडर पेश किया और 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत के रूप में स्थापित किया। यह बदलाव जानूस के सम्मान में किया गया था, जो शुरुआत के रोमन देवता हैं, जिनके नाम पर जनवरी महीने का नाम पड़ा है।
हालांकि, 153 ईसा पूर्व तक कैलेंडर में कुछ और महीने जोड़े गए, और कौंसल ने 1 जनवरी को पदभार संभाला। इस तारीख के पीछे एक और वजह ग्रीक में जन्मे इतिहासकार और दार्शनिक प्लूटार्क ने बताई थी। उन्होंने कहा कि रोम के पहले राजा, रोमुलस, जो "एक योद्धा और लड़ाई के प्रेमी" थे, उन्हें मंगल ग्रह का बेटा माना जाता था। इसके अलावा, रोमुलस मार्च को पसंद करते थे।
लेकिन दूसरे राजा, नुमा, दूसरी ओर, "शांति के प्रेमी" थे। नुमा, जिनकी महत्वाकांक्षा शहर को युद्ध से दूर करके खेती की ओर ले जाना था, उन्होंने जनवरी को प्राथमिकता दी।
जनवरी महीने का नाम शुरुआत या दरवाजों के दो मुंह वाले रोमन देवता, जेनस से लिया गया है।
बाद में, जूलियस सीज़र के समय, रोमन कैलेंडर मौसमों के साथ तालमेल से बाहर हो गया। इसलिए, जूलियस सीज़र ने एक अलेक्जेंड्रियाई खगोलशास्त्री के साथ मिलकर लगभग 46 ईसा पूर्व में जूलियन कैलेंडर बनाया, जिसमें मिस्र के सौर कैलेंडर को आधार बनाया गया। इस कैलेंडर के अनुसार, नया साल 1 जनवरी को शुरू होता था।
हालांकि जूलियन कैलेंडर काफी लंबा था, इसे पोप ग्रेगरी XII ने सुधारा, जिससे ग्रेगोरियन कैलेंडर बना।
इस कैलेंडर में भी, नया साल आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी को शुरू होता है।
भारत में नया साल कब मनाया जाता है?
हालांकि ज़्यादातर आबादी नए साल की पूर्व संध्या या 31 दिसंबर की रात को जश्न में हिस्सा लेती है, भारत में नए साल की असली तारीखें अलग-अलग होती हैं। यह मुख्य रूप से अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं पर आधारित है।
पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में लोग 13 अप्रैल को बसंत की फसल के समय बैसाखी के रूप में नया साल मनाते हैं।
तमिलनाडु में, नया साल तमिल पुथांडु के रूप में मनाया जाता है। असम में, इसे रोंगाली बिहू के रूप में मनाया जाता है। जबकि पश्चिम बंगाल 14 अप्रैल को पोइला बोइशाख के रूप में नए साल की शुरुआत मनाता है, केरल में लोग इस उत्सव को विशु के रूप में मनाते हैं।