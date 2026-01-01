New Year 2026: जनवरी 2026 के पहले दिन क्या खुला, क्या बंद? कंफ्यूजन को करें दूर
By अंजली चौहान | Updated: January 1, 2026 08:03 IST2026-01-01T08:02:03+5:302026-01-01T08:03:52+5:30
New Year 2026: 1 जनवरी, 2026 को नए साल का दिन सभी केंद्र सरकार के विभागों के लिए प्रतिबंधित छुट्टी के रूप में मनाया जाएगा।
New Year 2026: आज 1 जनवरी 2026 को पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही है। साल 2025 के खत्म होने के साथ नए साल से नई शुरुआत के लिए लोग उत्सुक है। वहीं भारत में इस दिन सड़कें जश्न से गुलजार हो गईं। यह जश्न कड़ाके की ठंड और बड़े शहरों में कड़ी सुरक्षा के बीच मनाया गया। हालांकि साल के पहले दिन कई जगहों के खुले रहने की उम्मीद है, लेकिन कुछ जगहें बंद भी रह सकती हैं, क्योंकि यह एक प्रतिबंधित छुट्टी है।
स्कूल, कॉलेज, दुकानें और इमरजेंसी सेवाओं सहित संस्थान खुले रहेंगे, जबकि कुछ जगहों पर बैंक नए साल के कारण बंद रहेंगे।
आज क्या बंद है और क्या खुला है?
सरकारी दफ्तर और विभाग: ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों के खुले रहने की उम्मीद है क्योंकि नया साल एक प्रतिबंधित छुट्टी है।
स्कूल और कॉलेज: स्कूल और सरकारी कॉलेज भी खुले रहने की संभावना है। हालांकि, कुछ जगहों पर बढ़ती ठंड के कारण सरकार ने सर्दियों की छुट्टियां बढ़ा दी हैं।
पंजाब में, शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और प्राइवेट स्कूलों में 7 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा की है। यह बढ़ती धुंध और ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, गुवाहाटी में, कड़ाके की सर्दी और चल रही शीतलहर के कारण स्कूल एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे और 7 जनवरी को फिर से खुलेंगे।
अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं: इमरजेंसी सेवाएं और सरकारी अस्पताल चालू रहेंगे।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट: दिल्ली मेट्रो, बसें और टैक्सी सेवाएं शेड्यूल के अनुसार चालू रहने की उम्मीद है।
नए साल के जश्न से पहले, भारत भर के शहरों में कई मेट्रो स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिसमें कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली शामिल हैं। कुछ शहरों में विशेष सेवाएं भी दी गईं, जहां मेट्रो के समय को बढ़ाया गया।
बैंक और शेयर बाजार: भारत के कुछ हिस्सों में नए साल के दिन बैंक बंद रहेंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक की छुट्टियों की सूची के अनुसार, आइजोल, चेन्नई, गंगटोक, इंफाल, ईटानगर, कोलकाता और शिलांग में बैंक बंद रहेंगे।
इस बीच, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1 जनवरी, 2026 को सामान्य रूप से काम करेंगे। आधिकारिक सूची के अनुसार इसे छुट्टी के रूप में चिह्नित नहीं किया गया है।
भारत में भव्य जश्न देखा गया क्योंकि लोगों ने आतिशबाजी और विशेष कार्यक्रमों के साथ नए साल का स्वागत किया। PTI की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में, 2026 का स्वागत करने के लिए कनॉट प्लेस सहित प्रमुख स्थानों पर भीड़ जमा हुई। अमृतसर में, श्रद्धालु प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे।