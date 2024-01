New Year 2024: आने वाली पीढ़ी ने महानायकों को याद करते हुए किया 2023 को विदा, देखा नये भारत का सपना

Highlights साल 2023 कुछ खट्टी-मिठी यादों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया 2023 में भारत ने आगे बढ़कर विश्व के सामने जी-20 समूह की अगुवाई की देश को नया संसद मिला, इसरो ने अंतरिक्ष में चंद्रयान भेजकर नया इतिहास रचा

New Year 2024: साल 2023 कुछ खट्टी-मिठी यादों के साथ इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। बीते साल भारत ने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल की, जिस पर हर भारतीय को ताउम्र गर्व रहेगा। 2023 में भारत ने जी-20 समूह की अगुवाई की।

देश को नया संसद मिला। इसरो ने अंतरिक्ष में चंद्रयान भेजकर भारत की असीम क्षमताओं का विश्व भर के सामने सराहनीय प्रदर्शन किया।

इन्हीं कुछ बातों को लेकर सोशल प्लेटफार्म 'एक्स' पर Megh Updates की ओर से एक वीडियो साझा किया गया है, जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ी देश के महापुरुषों को याद करते हुए गुजरे हुए 2023 की दास्तां पेश कर रही है और आने वाले भारत के सपनों को साझा कर रही है।

The future generation pays tribute to our heroes as 2023 ends....... with The New Bharat pic.twitter.com/VC9uPCXQmz