New rules from December 1: LPG से लेकर पेंशन तक..., दिसंबर से बदल जाएंगे ये 5 नियम, जानें यहां

New rules from December 1: जैसे-जैसे नवंबर खत्म हो रहा है, कई सरकारी और फाइनेंशियल डेडलाइन के लिए महीने के आखिर में भागदौड़ शुरू हो गई है। 30 नवंबर, कई ज़रूरी फाइलिंग और पेंशन से जुड़े कम्प्लायंस के लिए कट-ऑफ है, इसलिए घरों को जल्दी-जल्दी काम करने होंगे। पेंशन पेपरवर्क से लेकर टैक्स सबमिशन और फ्यूल प्राइस रीसेट तक, 1 दिसंबर से नए नियम लागू होंगे, जिनका सीधा असर महीने के बजट, सेविंग्स और जरूरी सर्विसेज पर पड़ेगा।

1- पेंशनर्स को 30 नवंबर तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना जरूरी

लाखों पेंशनर्स के लिए, सालाना लाइफ सर्टिफिकेट साल का सबसे ज़रूरी कम्प्लायंस है। इसे जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर है। डेडलाइन मिस करने पर पेंशन क्रेडिट में कुछ समय के लिए रुकावट आ सकती है। हालांकि कई लोग डिजिटल जीवन प्रमाण सिस्टम पर शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन बैंकों और पोस्ट ऑफिस में वॉक-इन सबमिशन मिलते रहते हैं। 1 दिसंबर के बाद, जो पेंशनर्स सर्टिफिकेट फाइल नहीं कर पाएंगे, उन्हें तब तक देरी का सामना करना पड़ेगा जब तक उनकी डिटेल्स दोबारा वेरिफाई नहीं हो जातीं।

2- UPS की डेडलाइन 30 नवंबर को खत्म हो रही है

यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) - सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए शुरू किया गया नया डिफाइंड-बेनिफिट फ्रेमवर्क, में एनरोलमेंट के लिए बस कुछ ही दिन बचे हैं। जो एम्प्लॉइज नेशनल पेंशन सिस्टम से शिफ्ट होना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर तक अपने ऑप्शन सबमिट करने होंगे। सरकार पहले ही एक बार डेडलाइन बढ़ा चुकी है, और अधिकारियों ने बताया है कि यह विंडो 1 दिसंबर को या उसके बाद फिर से नहीं खुलेगी। जो कोई भी एश्योर्ड-पेंशन मॉडल में जाने का प्लान बना रहा है, उसे अगले 48 घंटों में फॉर्मैलिटीज़ पूरी करनी होंगी।

3- टैक्स से जुड़ा बदलाव

कई डायरेक्ट टैक्स कम्प्लायंस भी 30 नवंबर को बंद हो रहे हैं। इनमें सेक्शन 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत अक्टूबर में काटे गए TDS के स्टेटमेंट शामिल हैं। सेक्शन 92E के तहत आने वाले टैक्सपेयर्स - जिनमें ट्रांसफर-प्राइसिंग रिपोर्ट फाइल करने वाले लोग भी शामिल हैं - की भी इस हफ्ते रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है। भारतीय कंपनियों वाले मल्टी-नेशनल ग्रुप्स को 30 नवंबर तक फॉर्म 3CEAA जमा करना होगा। दिसंबर शुरू होते ही, देर से फाइल करने पर पेनल्टी लगेगी और नोटिस भी आ सकते हैं।

4- LPG की कीमतें 1 दिसंबर को बदलेंगी

कुकिंग गैस की कीमतें 1 दिसंबर को हर महीने बदली जाएंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ग्लोबल कीमतों और करेंसी के उतार-चढ़ाव के आधार पर LPG के रेट बदलती हैं। पिछले महीने, कमर्शियल सिलेंडर में थोड़ी कमी आई थी। दिसंबर में बदलाव से घरों को राहत मिलेगी या खर्च बढ़ेगा, यह रविवार सुबह पता चलेगा। कई परिवारों के लिए, इस बदलाव का सीधा असर किराने के बजट और महीने के खर्च पर पड़ता है।

5- ATF अपडेट भी 1 दिसंबर को

एविएशन टर्बाइन फ्यूल की कीमतें - जिन्हें LPG की तरह ही बदला जाता है, उन्हें भी 1 दिसंबर को अपडेट किया जाएगा। कोई भी बदलाव एयरलाइंस के ऑपरेटिंग खर्च पर असर डालता है और अक्सर पीक ट्रैवल पीरियड में टिकट की कीमतों पर असर डालता है। छुट्टियों के मौसम में डिमांड पहले से ही बढ़ रही है, इंडस्ट्री पर नज़र रखने वालों को उम्मीद है कि ATF में थोड़ा सा भी बदलाव दिसंबर तक किराए में दिख सकता है।

