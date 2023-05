New Parliament Inauguration: संसद भवन का निर्माण करने वाले श्रमिकों से मिले पीएम मोदी, शॉल पहनाकर किया सम्मानित

By अंजली चौहान | Published: May 28, 2023 09:02 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भवन और नए संसद भवन के विकास में काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया।

(photo credit: ANI twitter)