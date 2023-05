नई संसद के उद्घाटन पर जदयू ने कहा- कलंक का इतिहास लिखा जा रहा, राजद-कांग्रेस ने भी पीएम पर साधा निशाना, ओवैसी बोले-इसकी जरूरत थी

May 28, 2023

जेडीयू MLC नीरज कुमार ने कहा कि 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का कलंक लेने वाले मोदी सेंट्रल हॉल की भूमिका को खत्म कर दिया। इसलिए कि उसमें नेहरू, अम्बेडकर, सरदार को याद किया जा रहा था। मोदी ने सेंट्रल हॉल की भूमिका को नकार दिया है।

नई संसद के उद्घाटन पर जदयू ने कहा- कलंक का इतिहास लिखा जा रहा, राजद-कांग्रेस ने भी पीएम पर साधा निशाना, ओवैसी बोले-इसकी जरूरत थी

