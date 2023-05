देश को आज मिलेगा नया संसद, हवन-पूजा, प्रार्थना और सेंगोल की स्थापना....क्या है कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल, जानिए

By विनीत कुमार | Published: May 28, 2023 07:28 AM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। हवन और पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने पूरे कार्यक्रम का बहिष्कार किया है।

