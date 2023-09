New Parliament Building: जयराम रमेश ने नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट बताया, कहा- शायद 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद बेहतर उपयोग हो सकेगा...

Highlights पीएम के उद्देश्यों को अच्छी तरह से साकार करता है। मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच चलना आसान था।

New Parliament Building: कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने शनिवार को नए संसद भवन को लेकर भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। नए संसद भवन और पुराने भवन के बीच अंतर बताते हुए कहा कि "मोदी मल्टीप्लेक्स" कहा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह परिसर "दर्दनाक और पीड़ादायक" है।

The new Parliament building launched with so much hype actually realises the PM's objectives very well. It should be called the Modi Multiplex or Modi Marriot. After four days, what I saw was the death of confabulations and conversations—both inside the two Houses and in the…