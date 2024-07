NEET-UG 2024 Hearing: परीक्षा का पूरा रिजल्ट इस तारीख तक अपलोड करें, सुप्रीम कोर्ट का NTA को निर्देश

NEET-UG 2024 Hearing: नीट-यूजी पेपर लीक मामले पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एटीए से कहा कि आप पूरे नतीजे ऑनलाइन अपलोड करें और यही नहीं शनिवार दोपहर 12 बजे तक इसे वेबसाइट पर पूरी तरह से अपडेट कर दें। इसके साथ कहा की छात्रों की जानकारी सार्वजनिक न होने पाए। फिलहाल, नीट की सुनवाई 22 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि परिणाम शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए। परीक्षा के नतीजे कल शाम 5 बजे तक अपलोड कर दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनटीए को निर्देश देते हैं कि वह एनईईटी-यूजी 24 परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को प्रकाशित करें, जबकि यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों की पहचान गुप्त रहे। वहीं, प्रधान पब्लिक प्रोसेक्यूटर ने केंद्रों के हिसाब से रिजल्ट प्रकाशित किए जाने पर आपत्ति जताई।

Delhi: NEET hearing adjourned to July 22; SC seeks police diary from Bihar police, orders NTA to release results on its website, center-wise, by Saturday noon pic.twitter.com/Gf84haGGYk