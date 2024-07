NEET Paper Leak Case: महाराष्ट्र कोर्ट ने पेपर लीक मामला CBI को सौंपा, आरोपियों को हिरासत में भेजने की दी अनुमति

Highlights नीट पेपर मामले की जांच महाराष्ट्र कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी इसके अलावा कोर्ट ने आरोपियों को हिरासत में भेजने की इजाजत भी दी हालांकि, अब तक इस मामले में 6 की गिरफ्तारी हो चुकी है

NEET Paper Leak Case:महाराष्ट्र की लातूर स्थित कोर्ट ने नीट पेपर लीक केस को सीबीआई सौंपने की अनुमति दे दी है और आरोपियों को कस्टडी में भेजने का फैसला सुनाया है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपियों को हिरासत में भेजने की इजाजत भी दी।

इस बीच नीट-यूजी 2024 रिटेस्ट की हुई परीक्षा से जुड़े परिणामों को नेशनल टेस्ट एजेंसी (NTA) ने जारी किए हैं। हालांकि, इस परीक्षा में 1563 कैंडिडेट्स में से सिर्फ 52 फीसदी छात्रों ने एग्जाम दिया था। वहीं, बीते रविवार को एनटीए ने इस परीक्षा से जुड़ी उत्तर-कुंजी जारी किया था।

हालांकि, हुआ ये था कि 6 परीक्षा केंद्रों में कुछ अभ्यर्थियों के मार्क उनको मिले कम समय के कारण ग्रेस मार्क देकर बढ़ाए गए थे। इसके अलावा कुल 67 कैंडिडेट्स के 720 में से 720 अंक देने से भी एनटीए पर शक गहरा गया था और इसके चलते यह मामला पूरी तरह से एनटीए के इर्द-गिर्द घूम रहा था।

Latur, Maharashtra: The court approves the transfer of NEET paper leak case to CBI and allowed to take the accused into custody pic.twitter.com/PF2GUlidPF