अतीक हत्याकांड पर बोले राकांपा अध्यक्ष शरद पवार, कहा- कानून हाथ में लेने को दिया जा रहा है बढ़ावा, देशहित में नहीं है सही

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के अध्यक्ष शरद पवार ने मंगलवार को यहां कहा कि ऐसा "माहौल बनाया जा रहा है" कि कानून को अपने हाथ में लेना सही है, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं है। पवार ने राकांपा द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में कहा कि उनकी पार्टी कानून व्यवस्था और संविधान के आदर्शों से कभी समझौता नहीं करेगी। वह जाहिर तौर पर, गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद की उत्तर प्रदेश में पुलिस हिरासत में हुई हत्या का जिक्र कर रहे थे।

इस मुद्दे पर बोलते हुए पवार ने कहा है कि ‘‘जब समाज में कोई व्यक्ति कुछ गलत काम करता है, तो ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए कानून में प्रावधान हैं। लेकिन कानून और संविधान का पालन नहीं करके और कानून को अपने हाथ में लेकर... कुछ कदम उठाए जाते हैं। यह माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा करना सही है, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं है।’’

#WATCHNCP chief Sharad Pawar says, "A country runs as per the Constitution and law. If ruling forces inculcate the habit of taking steps by ignoring the Constitution and law, we will go down the wrong path...If taking steps by forgetting law & Constitution and by taking law into… pic.twitter.com/l59RI4AhyK