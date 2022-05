NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा- महिला पर हाथ उठाने वाले किसी भी पुरुष का हाथ तोड़ दूंगी, विपक्ष ने किया पलटवार, कहा सभी मामलों में हो ऐसा ही रूख

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 18, 2022 07:43 AM

इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उन्हें इस तरह का रुख अकसर अपनाना चाहिए, हम इसका स्वागत करेंगे।"

NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा- महिला पर हाथ उठाने वाले किसी भी पुरुष का हाथ तोड़ दूंगी, विपक्ष ने किया पलटवार, कहा सभी मामलों में हो ऐसा ही रूख

Next