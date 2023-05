एनसीपी नेता अजीत पवार ने कहा- शरद पवार को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने में 2-3 दिन लगेंगे

Highlights शरद पवार ने मंगलवार को अप्रत्याशित रूप से पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा की उनके इस्तीफे की घोषणा के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया अजीत पवार ने बताया कि उन्हों इस फैसले पर पुनर्विचार करने में दो से तीन दिन लगेंगे

मुंबई: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) नेता अजीत पवार ने कहा कि शरद पवार को अपने फैसले (राकांपा प्रमुख के रूप में पद छोड़ने) पर पुनर्विचार करने में दो से तीन दिन लगेंगे। दरअसल, शरद पवार ने मंगलवार को अप्रत्याशित रूप से पार्टी अध्यक्ष के रूप में अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए कहा कि "यह नई पीढ़ी के लिए पार्टी का मार्गदर्शन करने का समय है और जिस दिशा में वह ले जाना चाहता है।" पार्टी के प्रमुख के इस्तीफे की घोषणा के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

इस मुद्दे पर अजीत पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "हम उनसे सिल्वर ओक (पवार के आधिकारिक आवास) पर मिले और उन्हें बताया कि महाराष्ट्र के लोग और राकांपा कार्यकर्ता क्या चाहते हैं। वह टीवी पर आपके सभी विरोधों को लाइव देख रहे थे और उन्होंने आपके बीच अशांति देखी। उन्होंने मुझसे बात की, रोहित पवार , सुप्रिया सुले, और छग्गन भुजबल और हमें बताया कि उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए 2-3 दिनों की जरूरत है।"

Mumbai, Maharashtra | Sharad Pawar will take two to three days to rethink his decision (of stepping down as NCP chief), says NCP leader Ajit Pawar as he holds talks with protesting party workers pic.twitter.com/c6D1YSPI0n