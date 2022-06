महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव परिणाम पर शरद पवार को आश्चर्य नहीं, बताया कल करेंगे दिल्ली का दौरा

Highlights शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राष्ट्रपति चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कल मैं दिल्ली का दौरा कर रहा हूं, उसी पर चर्चा करूंगा।

पुणे: राज्यसभा चुनाव पर राकांपा प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि परिणाम मुझे आश्चर्य नहीं करता। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी को कोटा के अनुसार वोट दिया गया है, सिवाय (एनसीपी के) प्रफुल पटेल को जिन्हें अतिरिक्त वोट मिला है- वह वोट एमवीए से नहीं है, यह दूसरी तरफ से है। वहीं, भाजपा द्वारा राज्यसभा चुनाव में छह में से तीन सीटें जीतने पर पवार ने कहा कि चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि देवेंद्र फडणवीस निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने पक्ष में करने में कामयाब रहे जिससे सारा फर्क पड़ा। लेकिन इससे सरकार (महा विकास अघाड़ी) की स्थिरता प्रभावित नहीं होगी।

Mumbai | The result doesn't surprise me. Congress, Shiv Sena, NCP have been voted as per the quota, except (NCP';s) Praful Patel who has received an extra vote - that vote is not from MVA, it's from the other side: NCP chief Sharad Pawar on Rajya Sabha Polls pic.twitter.com/pHuPxaJb4n — ANI (@ANI) June 11, 2022

अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ राष्ट्रपति चुनाव पर कोई चर्चा नहीं हुई है। कल मैं दिल्ली का दौरा कर रहा हूं, उसी पर चर्चा करूंगा। बताते चलें कि महाराष्ट्र में विपक्षी दल भाजपा ने शनिवार को राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस के महा विकास अघाडी (एमवीए) गठबंधन को झटका देते हुए राज्यसभा की छह में से तीन सीटों पर जीत दर्ज की। इस बीच एमवीए ने मतगणना में आठ घंटे की देरी पर सवाल उठाए।

Mumbai | The miracle happened because BJP';s Devendra Fadnavis managed to get the Independents on their side...which made all the difference. But this will not affect the stability of govt (Maha Vikas Aghadi): NCP chief Sharad Pawar on BJP winning 3/6 seats for RS polls pic.twitter.com/mWVHA1LFtl — ANI (@ANI) June 11, 2022

निर्वाचन आयोग की ओर से विजयी घोषित उम्मीदवारों में भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, राज्य के पूर्व मंत्री अनिल बोंडे और धनंजय महादिक, शिवसेना के संजय राउत, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी शामिल हैं।

आयोग के मुताबिक, कुल 284 वैध मतों में से गोयल को 48, बोंडे को 48, महादिक को 41.56, राउत को 41, प्रतापगढ़ी को 44 और पटेल को 43 वोट मिले। मुकाबला छठी सीट के लिए था, जिस पर भाजपा ने पूर्व सांसद धनंजय महादिक को चुनाव मैदान में उतारा था, जबकि संजय पंवार शिवसेना के प्रत्याशी थे। दोनों पश्चिमी महाराष्ट्र के कोल्हापुर से ताल्लुक रखते हैं। छठी सीट पर पवार को महादिक के हाथों हार का सामना करना पड़ा।

