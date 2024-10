Nayab Singh Saini Oath Ceremony: नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में लेंगे सीएम पद की शपथ, जानें इससे जुड़ी 10 अहम बातें

Nayab Singh Saini Oath Ceremony LIVE Updates: हरियाणा बीजेपी नेता नायब सिंह सैनी आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने वाले हैं। नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे जिसके लिए पंचकूला में भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और अन्य प्रमुख भाजपा नेता शामिल होंगे। सैनी, एक प्रमुख ओबीसी नेता, दूसरी बार यह पद संभालेंगे, उन्होंने इस साल की शुरुआत में मनोहर लाल खट्टर की जगह ली थी।

यह कार्यक्रम महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है, और शपथ ग्रहण से पहले सैनी ने पंचकूला के वाल्मीकि मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस समारोह में लगभग 50,000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है, जिसमें भारी सुरक्षा व्यवस्था और जनता के लिए 14 एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। विपक्षी नेताओं, किसानों, 'लखपति दीदी' और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।

इस शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की एक बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय विकास के मुद्दों और आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर चर्चा की जाएगी। यह सम्मेलन सत्तारूढ़ गठबंधन की एक महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि यह आगामी महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के लिए रणनीति बना रहा है।

1- नयाब सिंह सैनी पंचकूला में एक हाई-प्रोफाइल समारोह में दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हाल ही में हुए राज्य चुनावों में सफल नेतृत्व के बाद सैनी की हरियाणा के सीएम के रूप में वापसी हुई है। इससे पहले मार्च में मनोहर लाल खट्टर की जगह उन्हें सीएम बनाया गया था।

2- सैनी के मंत्रिमंडल में 10 विधायकों को शामिल किए जाने की उम्मीद है। बीजेपी सूत्रों ने बताया कि कृष्ण लाल पंवार, रणबीर गंगवा, राव नरबीर सिंह और महिपाल ढांडा का मंत्रिमंडल में शामिल होना तय है। संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) के अनुसार, हरियाणा मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 13 मंत्री हो सकते हैं।

3- अपने शपथ ग्रहण के दिन सैनी ने महर्षि वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में पंचकूला के वाल्मीकि मंदिर में पूजा-अर्चना की। लोकसभा चुनावों के दौरान विपक्ष द्वारा बीजेपी के खिलाफ आरक्षण विरोधी माहौल बनाने के बाद यह कदम प्रतीकात्मक महत्व रखता है।

4- सैनी ने कहा, "यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज भगवान वाल्मीकि की जयंती है। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने का काम किया और समाज को एक संदेश दिया। आज यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे भगवान वाल्मीकि के चरणों में पूजा करने का अवसर मिला है। मैं उनकी जयंती पर सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।"

#WATCH | Andhra Pradesh Deputy CM Pawan Kalyan arrives in Chandigarh to attend the swearing-in ceremony of Haryana CM-designate Nayab Singh Saini



He says, "Best wishes to the new government. This is a remarkable, unprecedented achievement. It shows the ability of leadership..." pic.twitter.com/al2NRgQ5ph