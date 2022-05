1988 Road Rage Case: सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को दिया 1 साल की सजा, 34 साल पुराने रोड-रेज मामले न्यायालय ने बदला अपना फैसला

Highlights 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदला दिया है। कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। नवजोत सिंह सिद्धू अभी पटियाला में हैं और उन्होंने आज महंगाई के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन भी किया है।

Navjot Singh Sidhu 1988 Road Rage Case:सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल की सजा सुनाई है। आपको बता दें कि जिस मामले में यह सजा सुनाई गई है वह मामला 34 साल पुराना है। उन पर 1988 में रोडरेज को लेकर केस चल रहा था। इसी केस में उन्हें यह सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 हजार रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। अब नवजोत सिंह सिद्धू के पास दो विकल्प है, एक की वह खुद सरेंडर कर दें या फिर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करे।

SC allows review application, imposes one-year rigorous imprisonment on Congress leader Navjot Singh Sidhu in a three-decade-old road rage case pic.twitter.com/cyYfsXh92o