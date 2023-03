कल पटियाला जेल से रिहा होंगे कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, पिछले साल रोड रेज मामले में हुई थी सजा

Highlights कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को शनिवार (1 अप्रैल) को पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। सिद्धू को 1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद जेल भेज दिया गया था।

पटियाला: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को शनिवार (1 अप्रैल) को पटियाला जेल से रिहा किया जाएगा। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने पिछले महीने मुख्यमंत्री भगवंत मान से पार्टी के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू की जल्द रिहाई के लिए आग्रह किया था, जो वर्तमान में पटियाला की सेंट्रल जेल में रोड रेज मौत के मामले में एक साल की सजा काट रहे हैं।

द फ्री जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, वारिंग की अपील राज्य मंत्रिमंडल द्वारा जेल में बंद पांच दोषियों को विशेष छूट देने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देने के एक दिन बाद आई है, हालांकि उनकी जल्द रिहाई की अटकलों के बावजूद सिद्धू का नाम उनमें शामिल नहीं था।

