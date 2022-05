पंजाब: किसानों को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम मान से की बातचीत करने की अपील, कहा- उनके खिलाफ कभी किसी ने लड़ाई नहीं जीती

Highlights सिद्धू ने कहा कि किसानों के खिलाफ कभी भी किसी ने लड़ाई नहीं जीती है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मुद्दों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाएं और आपकी 70 प्रतिशत से अधिक समस्याएं गायब हो जाएंगी।

चंडीगढ़:पंजाब में भगवंत मान नीत सरकार उन किसानों के दबाव में है जो कुछ फसलों पर बोनस और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उनकी 500 रुपए बोनस की मांग को मान लिया था, लेकिन कोई अधिसूचना जारी नहीं की। किसान बासमती और मूंग पर एमएसपी के लिए अधिसूचना की भी मांग कर रहे हैं।

#WATCH | I am ready to meet them (farmers), but 'Murdabad' (sloganeering) is not the way... I myself am a farmer's son... When I am saying basmati and moong dal will be on MSP...At least put in efforts... Not everything can be 'Murdabad': Punjab CM Bhagwant Mann (17.05) pic.twitter.com/KnZ7xVw6z8

किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर चंडीगढ़ में दिल्ली जैसा विरोध प्रदर्शन करने की धमकी दी थी। मान के साथ उनकी मुलाकात नहीं होने के बाद किसानों ने राजधानी के लिए एक मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। वहीं, राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि विरोध करना उनका अधिकार है लेकिन 'मुर्दाबाद-मुर्दाबाद' के नारे अच्छे नहीं लगते।

Urge you not to go on a collision course with farmers who constitute 60% of our Population and are the backbone of Punjab’s Economy. No One has ever won a battle against the farmers… Amicably settle their issues & more than 70% of your problems will vanish. 2/n