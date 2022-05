पटियाला कोर्ट में नवजोत सिंह सिद्धू का सरेंडर, रोड रेज मामले में हुई है 1 साल की सजा

Highlights सिद्धू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण किया है मेडिकल जांच व अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी

पटियाला: कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पटियाला सत्र अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया है। सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर दल्ला ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। वह न्यायिक हिरासत में है। मेडिकल जांच व अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने 1988 के रोड रेज मामले में दोषी पाते हुए गुरुवार को उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

इससे पहले कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने ‘‘चिकित्सा से जुड़े मामलों को सुव्यवस्थित करने’’ का हवाला देते हुए शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया और 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में उन्हें सुनाई गई एक साल कैद की सजा के लिए आत्मसमर्पण करने के वास्ते कुछ हफ्तों की मोहलत देने का अनुरोध किया था।

Patiala, Punjab | He (Navjot Singh Sidhu) has surrendered himself before Chief Judicial Magistrate. He is under judicial custody. Medical examination and other legal procedures will be adopted: Surinder Dalla, media advisor to Congress leader Navjot Singh Sidhu pic.twitter.com/U13TDDOPju