1988 road rage case: सिद्धू को एक साल की सजा, कांग्रेस नेता ने कहा- कानून का सम्मान करेंगे, जानें क्या है पूरा मामला

Highlights मृतक के परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया। मई 2018 मेंनवजोत सिद्धू को मामले में "जानबूझकर चोट पहुंचाने" के अपराध का दोषी ठहराया था। हाथापाई की घटना के बाद 65 वर्षीय गुरनाम सिंह को अस्पताल ले जाया गया था जहां उनकी मौत हो गई थी।

Navjot Singh Sidhu Jail: उच्चतम न्यायालय द्वारा 1988 के ‘रोड रेज’ मामले में एक साल के कारावास की सजा सुनाए जाने के बाद कांग्रेस की पंजाब इकाई के पूर्व प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह ''कानून का सम्मान करेंगे।''

सिद्धू महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पटियाला में थे। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, "कानून का सम्मान करूंगा...।" न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति एस के कौल की पीठ ने सिद्धू को दी गई सजा के मुद्दे पर मृतक के परिवार द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका को स्वीकार कर लिया।

Will submit to the majesty of law ….